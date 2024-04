Quattrocento candidati ai nastri. Corsa ai nomi nelle liste elettorali

E’ tempo di liste, in vista delle prossime amministrative. I vari schieramenti sono pronti e, in maniera strategica, lanciano le prime anticipazioni. Oggi è il giorno di Enrico Presilla, candidato sindaco. L’appuntamento è per le 17.30 alla Sala Video dell’Auditorium San Domenico. Tre le liste: Alternativa popolare, Impegno civile e Per Foligno. I nomi già noti dei consiglieri che stanno con Presilla sono quelli di Filippo Gentili, che correrà con ‘Per Foligno’ e Valentina Ferrari. Oggi Presilla ne svelerà un altro pacchetto, ma non ancora tutti. Insieme ai nomi sarà il tempo dei programmi: "I temi al centro sono la famiglia, il lavoro, la sostenibilità, la disabilità e la disabilità infantile, lo sviluppo economico, la sicurezza e la gestione del ciclo dei rifiuti" Domani ad alzare il sipario saranno i 5 Stelle. Appuntamento alle 10 al Comitato di via Mazzini. Ci saranno i consiglieri comunali David Fantauzzi e Rosangela Marotta e il consigliere regionale e coordinatore regionale Thomas De Luca. "Una lista di cittadini e cittadine per i cittadini e le cittadine", fa sapere il M5S. Sul fronte centrodestra, già assodata la ricandidatura di tutti gli uscenti, ma arrivano anche le conferme con tanto di post social di rito. La Lega ufficializzerà i propri candidati il 2 maggio, con l’arrivo in città del segretario nazionale Matteo Salvini. L’assessore uscente Michela Giuliani ha anticipato tutti e sui social ha detto che si mette "a disposizione della città e di tutti voi, sostenendo continuamente il nostro sindaco Stefano Zuccarini, il centrodestra unito e la grande squadra della Lega, una forza politica che in questi cinque anni ha trainato la coalizione di centrodestra dimostrando con le persone e con i fatti di saper fare la differenza". Iniziano a schierarsi anche i componenti della lista di Fratelli d’Italia. L’assessore all’urbanistica Marco Cesaro sarà l’uomo di punta ma nella squadra ci sarà sicuramente la consigliera uscente Tiziana Filena. Ci saranno poi il giovane Leonardo Pacini, l’esperto Gianni Biribao, l’avvocato Alessandra Leoni. Sempre nel centrodestra, dovrebbe correre l’assessore uscente Elisabetta Ugolinelli, nella lista civica del sindaco. Tempo un paio di settimane, quindi, e si alzerà il sipario su tutti i nomi in lista. Un esercito di oltre 400 persone in cerca di un seggio in Consiglio comunale. Alle amministrative si intrecciano le Europee e domani arriva a Foligno Nicola Zingaretti. L’ex segretario nazionale Pd è in corsa nella circoscrizione Centro e sarà all’Hotel Le Mura, insieme alla candidata umbra Camilla Laureti, alle 18.

Alessandro Orfei