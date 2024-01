Quattro progetti per il recupero dell’edificio dell’Eremo del Beato

GUALDO TADINO - Ci sono 4 progetti per il recupero dell’edificio dell’Eremo del Beato Angelo e dell’area adiacente. Li hanno elaborati gli studenti dell’Its Academy di Perugia: accolte le proposte del Rotary club con la collaborazione del Comune e del Comitato per il settimo centenario della morte del santo eremita, hanno illustrato le proprie ipotesi tecniche nella sala consiliare del Comune. L’edificio, ubicato a fianco del corso d’acqua che scende dalla valle di Capodacqua, adiacente al convento dei padri Cappuccini, fu abitato dall’eremita Angelo da Casale; è un luogo sacro, valorizzato anche da affreschi sulle pareti; ma c’è una parte della piccola navata usata come tomba di privati. Da tanti decenni si auspica un recupero ed una valorizzazione complessiva. I progetti dei giovani tecnici, illustrati anche con ausili multimediali, hanno ottenuto pieno apprezzamento dei presenti. Una giuria ha valutato gli elaborati sulla base della fattibilità del progetto, dell’accessibilità e della valorizzazione dell’area ed espresso pieno apprezzamento. Il premio messo in palio dal Rotary (una targa e cento euro a ogni studente, da usare per l’acquisto di opere dedicate al percorso di studi), consegnato dal presidente Manuele Pompei, è stato vinto dal gruppo composto da Leonardo Ricci, Alessio Spazzoni, Arianna Terracciano e Maxine Wandji Noukeu Allioune. Gli studenti hanno donato al Comune una riproduzione tridimensionale dell’eremo. A.C.