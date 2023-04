Quattro evacuati dopo la demolizione

Disagi per quattro persone, abitanti in due appartamenti, costrette all’evacuazione a causa degli effetti della demolizione di un edificio limitrofo. E’ successo in viale Benedetto Brin dove una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco (nella foto) è intervenuta ieri pomeriggio per effettuare la verifica statica di uno stabile "a seguito di operazioni di demolizione avvenute nell’edificio adiacente".

Sul posto anche i tecnici comunali. Il sopralluogo ha consentito di evidenziare "alcune criticità" nella struttura che hanno portato all’evacuazione dell’intero edificio, composto di due appartamenti dove abitano appunto quattro persone, costrette a lasciare momentaneamente le proprie abitazioni. Le verifiche tecniche dei vigili del fuoco consentiranno anche di individuare le misure da adottare per permette agli evacuati di rientrare al più presto nelle rispettive case.