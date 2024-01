Quattro concerti in luoghi “simbolo“ della città

TERNI - Continuano gli appuntamenti del calendario degli eventi per San Valentino 2024, che vede alternarsi, fino al 28 febbraio, celebrazioni religiose e numerosi eventi, come concerti, spettacoli teatrali, mostre. Nei giorni scorsi è stato presentato “Eventi a Palazzo“, rassegna di quattro appuntamenti musicali in diverse location della città, organizzati dall’assessorato alla Cultura con la collaborazione artistica dell’associazione Mozart Italia. Il primo dei quattro concerti oggi alle 12 nella sala dell’orologio del Caos: si esibiranno Niklas Walentin (violino) e Michelangelo Carbonara (pianoforte). Il 4 febbraio alle 12 a palazzo Fabrizi sarà la volta del quartetto Eos (violino, viola e violoncello). Dopo i concerti è prevista una degustazione di vini della tenuta Cavalier Mazzocchi 1919. Domenica 11 febbraio alle 17.30 al Cenacolo San Marco il chitarrista ternano Luca D’Amore si esibirà nel concerto “Con il cuore nascosto tra le note“. Il 25 febbraio alle 17.30 Palazzo Gazzoli ospiterà Marco Battistelli, musicista e narratore, che proporrà una performance tratta da “L’uomo dal fiore in bocca“ di Pirandello.