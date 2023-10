Quattro campioni per amici. Quando lo sport insegna e diverte 500 studenti a lezione dai big

Lo sport può ancora trasmettere valori e insegnamenti di vita? Ai tempi di una partita di tennis simulata sul metaverso o di una sfida di basket digitale, ha senso ascoltare il messaggio dei campioni? Visto l’entusiasmo e i numeri riscossi da un “Campione per amico“, per fortuna è possibile rispondere "sì".

Quasi 500 alunni delle scuole elementari e medie ieri al Santa Giuliana hanno avuto l’opportunità di giocare e divertirsi con quattro grandi dello sport italiano: Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni, rispettivamente big del tennis, della pallavolo, del calcio e del rugby. L’area si è trasformata per l’intera mattinata in una vera palestra a cielo aperto: palleggi, rovesci, punizioni per allenare corpo e mente. Soddisfazione anche dai vertici di Banca Generali, istituto guidato dall’AD Gian Maria Mossa, sponsor per il dodicesimo anno consecutivo della iniziativa: "Siamo entusiasti della risposta di Perugia per questa nona tappa della manifestazione – dice Ermes Biagiotti, area manager di Banca Generali – crediamo sia importante trasmettere ai bambini l’esempio di questi quattro big ma vogliamo anche richiamare l’attenzione di tutti sull’importanza di una corretta educazione finanziaria a cui vogliamo avvicinare i più giovani".

"È stata una bellissima emozione incontrare il sorriso e la voglia di giocare e divertirsi insieme ai tanti bambini accorsi qui oggi accompagnati dai loro insegnanti. Quest’evento, che quest’anno ha raggiunto la sua ventiduesima edizione, ha un valore inclusivo. Quello che più conta per noi è regalare momenti spensierati ai più giovani, con la collaborazione delle scuole e delle famiglie - dichiara Panatta, mentre lancia palline dal cesto, per far tirare il dritto ai ragazzini presenti -. L’evento ha successo, e anche a Perugia ne abbiamo avuto una ulteriore conferma, perché agevola, attraverso lo sport, il contatto umano trasferendo quei sani valori determinanti per diventare campioni nella vita prima ancora che nella competizione sportiva". Non è mancato il saluto dell’assessore allo sport Clara Pastorelli: "Divertitevi per far capire a voi stessi e agli adulti quanto sia importante lo sport per la formazione e lo sviluppo dei giovani, una forma di educazione irrinunciabile per star bene nel fisico e nell’anima".

Silvia Angelici