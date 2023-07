Quattro atlete del Circolo Scherma convocate in azzurro

TERNI - Quattro giovani atlete del Circolo scherma Terni convocate con gli “Azzurrini“, le nazionali giovanili di categoria. "Un riconoscimento prestigioso per il loro impegno e dedizione al mondo della scherma", commenta con orgoglio il Circolo ternano. Flavia Astolfi e Ginevra Testasecca rappresenteranno la sciabola a Cecchignola, mentre Silvia Liberati e Sofia Quirini (attuale detentrice del titolo italiano nella categoria Allieve) la spada a Formia. "Queste convocazioni non solo attestano il loro talento – continua il Circolo –, ma anche il duro lavoro svolto nell’anno agonistico passato, aprendo le porte a un nuovo anno ricco di potenziali trionfi. Le ragazze hanno dimostrato di essere atlete di talento eccezionale e impegno instancabile. Partecipando a numerose competizioni regionali e nazionali, hanno accumulato titoli e hanno reso fieri i loro maestri. La convocazione agli allenamenti degli ‘Azzurrini’ rappresenta un’opportunità unica per queste quattro schermitrici di migliorare le loro abilità e affinare le loro tecniche con i migliori atleti e maestri della scherma italiana".