Quattro ai domiciliari Rapine ed estorsioni anche tramite “app“ ai danni di loro coetanei

Rapina, danneggiamento ed estorsione sono le accuse che la Procura della Repubblica di Perugia (nella foto il procuratore Raffaele Cantone) contesta a 4 giovani perugini. Nei loro confronti il gip di Perugia ha disposto gli arresti domiciliari con divieto di incontrare chiunque al di fuori dei familiari con cui vivono. Tre di loro si trovavano già ai domiciliari in seguito a una precedente misura cautelare richiesta dalla Procura di Velletri. Il gruppo di giovanissimi sarebbe specializzato nel malmenare e derubare coetanei. Vittime individuate casualmente o “agganciate“ tramite app di incontri. Così, secondo quanto denunciato, avrebbero colpito il primo. Arrivato a Rivotorto pensado di incontrare il ragazzo conosciuto via web, ritrovandosi in macchina con altre due persone e finendo per essere picchiato, immobilizzato e derubato. Via il cellulare, via la carta prepagata, di cui era stato costretto a rivelare il pin. Il ragazzo, però, ha rivelato un codice sbagliato, i prelievi successivi sono andati a vuoto, ma hanno lasciato traccia di chi si era impossessato della prepagata. Offrendo, così, anche immagini dalle telecamere degli sportelli automatici, rivelatesi poi utili a individuare i responsabili della prima. Non la sola verificatasi in quei giorni di marzo. Perché un altro ragazzo ha denunciato di essere stato avvicinato da un gruppo di giovani mentre si trovava all’autolavaggio, costretto a salire su un’auto e derubato di una catenina d’oro e di un orologio. Poi, secondo quanto ricostruito, lo avevano portato a un bancomat e costretto a prelevare 400 euro. Le indagini, con il contributo dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di individuare i presunti responsabili dei due episodi e ritenere uno di loro, insieme a un quarto uomo, responsabile di un’altra rapina del tutto simile avvenuta a Perugia a gennaio.