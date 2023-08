Quattordici tappe in montagna, è la “Via crucis più lunga d’Europa“

GUALDO TADINO – La “Via crucis più lunga d’Europa“ è in programma domenica prossima, organizzata dalla parrocchia di San Facondino, con l’Accademia dei Romiti e il Cai. Alla 15^ edizione, propone un itinerario suggestivo, che unisce motivazioni religiose e il piacere dell’escursionismo: si cammina sui sentieri frequentati da tanti santi, tra cui Facondino, Marzio, Silvestro, Romualdo, Maio, Francesco d’Assisi e beato Angelo. Il percorso si snoda per 6.500 metri, con un dislivello di 869 metri e una pendenza media del il 12.9% (la massima è del 40%): è suddiviso in 14 tratti, le "stazioni", contrassegnate da edicole. I partecipanti partiranno dal sagrato di San Facondino alle 7.30, accolti da don Michele Zullato e saliranno fino alla chiesa dell’Eremo, in vetta al monte Serrasanta con messa celebrata alle 12; seguirà il pranzo al rifugio (prenotarsi allo 0759140089 o con messaggio WhatsApp al 377.5762125). Lungo il percorso ci saranno quattro postazioni per il rifornimento con l’assistenza dei volontari della Misericordia.

A.C.