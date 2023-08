Quattordicenne investito a San Rocco Soccorso, è ricoverato in ospedale

TERNI - Un ragazzo di 14 anni è ricoverato dal tardo pomeriggio di ieri nel reparto di pediatria dell’ospedale di Terni per le ferite riportate in un incidente avvenuto in strada di San Rocco.

Stando a una prima ricostruzione della dinamica dell’accaduto, il ragazzino sarebbe stato investito da un’automobile in transito mentre percorreva la strada che porta da Terni a Stroncone. Sono scattati subito i soccorsi: gli addetti del 118 hanno provveduto a trasportare il quattordicenne al “Santa Maria“ dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Seppur serie, le condizioni del giovane non desterebbero particolari preoccupazioni: il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. I medici dell’ospedale ternano ne hanno disposto il ricovero in pediatria, sotto osservazione. Alla guida dell’autovettura investitrice una 39enne che non sarebbe rimasta ferita. I rilievi dell’incidente

sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale cui spetterà adesso la ricostruzione esatta dell’accaduto.