quasi diecimila prenotazioni

Stanno sfiorando le 10mila e per l’inizio di domani questa quota sarà sicuramente abbattuta. Le prenotazioni per i panel di Festa di scienza e filosofia vanno a gonfie vele e quando manca un giorno all’inizio della kermesse, le prenotazioni arrivate alla segreteria dell’evento sono 9.235. Il titolo dell’evento 2023 è "Uilesse del XXI secolo. La scienza strumento per affrontare le crisi globali". Domani a Foligno, ad aprire la XXII edizione, saranno don Luigi Ciotti (foto) e Romano Prodi. Il fondatore di Libera sarà a Foligno alle 10 per un incontro con le scuole. Nel pomeriggio, sempre all’Auditorium S.Domenico, ci sarà l’ex Presidente del Consiglio.