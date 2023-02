“Quasi amici“al Lyrick con Massimo Ghini e Paolo Ruffini

Massimo Ghini e Paolo Ruffini sono le star del nuovo, attesissimo appuntamento della stagione del Lyrick, organizzata dall’associazione Zona Franca di Paolo Cardinali. I due attori sono infatti la brillante coppia protagonista di “Quasi amici“ (nella foto) , in scena lunedì alle 21.15 sul palcoscenico del teatro di Santa Maria degli Angeli. Tratto dall’omonimo film francese del 2011 con Francois Cluzet e Omar Sy, campione di incassi e di emozioni, lo spettacolo racconta la nascita dell’amicizia tra due uomini molto diversi per carattere e per estrazione sociale, ma che troveranno insieme il modo di cambiare le proprie vite e di aiutarsi. Si incontrano per un caso e questo caso farà sì che diventino uno per l’altro indissolubili, l’uno indispensabile alla vita dell’altro e lenitivo alla ferita fatale che ognuno ha dentro di sé. La coppia composta da Ghini e Ruffini e l’ambientazione nostrana fanno rivivere con brio l’emozionante vicenda. E mercoledì primo marzo sarà la volta di “L’erba del vicino è sempre più verde“ di e con Carlo Buccirosso. Prevendite sul circuito TicketItalia