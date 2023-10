QUASI 500 GRAMMI

Mentre fervono i preparativi per le tensostrutture che ospiteranno, dal 1° al 5 novembre, il Salone del tartufo Bianco e fiocca pure qualche polemica... nelle campagne dell’Altotevere l’esercito dei tartufai scova preziosi tuberi, anche di un certo peso. Come questa trifola di quasi mezzo chilo. Il prezzo al chilo del tartufo bianco è tra i 2 e i 3mila euro in base alle pezzature.