Quasi 22mila ’multe’ in 25 giorni. Autovelox, sperimentazione choc

Oltre 22mila ’multe’ in meno di un mese di sperimentazione, che avrebbero mandato in tilt l’ufficio verbali. Allora il Comune limita il funzionamento del nuovo autovelox all’uscita dalla due corsie Foligno-Spoleto ad appena quattro ore al giorno. "La presenza dell’apparecchiatura deve avere lo scopo di prevenire la velocità eccessiva e non tradursi in uno strumento di prelievo fiscale indiretto". È una delle motivazioni riportate nella deliberazione di Giunta comunale che regola l’attivazione del dispositivo per il controllo elettronico della velocità, installato di recente sulla strada statale Flaminia in direzione Spoleto, all’altezza dell’uscita per Acquasparta, dove il limite di velocità è posto a 70 kmh. Ebbene, prima dell’attivazione, dopo aver ricevuto apposito certificato di taratura, il comando di polizia municipale ha attivato un periodo di pre-esercizio durato poco meno di un mese ed i dati emersi sono stati a dir poco sconcertanti.

Dal 26 settembre al 21 ottobre infatti l’autovelox di nuovissima generazione ha rilevato quasi 22mila transiti in violazione. Per la precisione 21.946 veicoli hanno superato il limite di velocità per una media giornaliera di 844 contravvenzioni. "L’ufficio verbali – si legge ancora nella delibera di Giunta - con l’attuale dotazione organica riesce a postalizzare al massimo una media di 200 verbali al giorno e pertanto il prevedibile numero dei transiti in violazione genererebbe una mole di lavoro non sostenibile, con il conseguente rischio di contestazioni e mancate notifiche dei verbali". Vista la situazione quindi, per poter continuare a garantire una corretta gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori, la Giunta "ritiene di poter individuare delle fasce orarie di funzionamento dell’apparecchiatura". È quindi in via di attivazione una fase sperimentale di sei mesi che prevedrà fasce orarie giornaliere di attivazione del rilevatore di velocità. Il programma di attivazione prevede "il funzionamento dell’impianto per due fasce di 2 ore ciascuna dal lunedì al venerdì oltre la domenica, mentre il sabato sarà attiva anche una terza fascia. In tal modo sarà possibile attivare l’apparecchiatura autovelox 4 ore al giorno per sei giorni e 6 ore per il sabato (30 ore totali a settimana). Nell’arco di una settimana tutte le fasce orarie saranno oggetto di attivazione dell’impianto almeno per una volta. Le fasce 6-8, 12-14 e 16-18, individuate nei momenti di maggior traffico, saranno attive due volte alla settimana".