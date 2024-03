Quartieri e socialità Tornano le Feste: "Abbiamo previsto 17 appuntamenti"

Le feste di quartiere sono partite con una sola tappa, poi sei, a seguire ancora 11 e quest’anno il calendario si articolerà in ben 17 zone e piazze di Perugia. È quanto previsto dall’assessorato alla partecipazione guidato da Gabriele Giottoli, che ha condiviso con la giunta comunale il programma e l’ufficiale ripartenza degli eventi. Tra le novità dell’edizione 2024 il coinvolgimento di nuovi quartieri e, quindi, un maggior numero di appuntamenti vedranno le piazze animarsi con momenti di aggregazione sociale e culturale, spettacoli, divertimenti e spazi di riflessione. "Era il 2022 quando l’amministrazione ha dato il via libera a Perugia Open District, progetto nato per attivare e ottimizzare processi partecipativi virtuosi e interventi di rigenerazione urbana condivisi nel nostro territorio – ricorda Giottoli -. Da allora, facendo lavoro di squadra con l’assessorato in capo a Gianluca Tuteri, siamo riusciti a consolidare il format delle feste di quartiere, caratterizzate dal brand “&Friends“, che hanno contribuito a rafforzare la collaborazione con le associazioni di quartiere e gli operatori economici della città compatta e hanno portato a organizzare, l’anno scorso per la prima volta, un’iniziativa con la partecipazione attiva di tutte le associazioni di rappresentanza delle comunità estere presenti a Perugia. Viste le ricadute positive nei quartieri coinvolti – prosegue l’assessore –, vogliamo garantire continuità a queste esperienze, che riteniamo molto utili per la rivitalizzazione del tessuto economico, sociale e culturale della città". I 17 appuntamenti, proprio per consentire lo svolgimento di tutte le tappe cittadine, prenderanno il via sin da aprile.