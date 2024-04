Quartieri di nuovo in festa. E arrivano tre new entry

Tornano le feste di quartiere “Perugia&Friends“ tra conferme e qualche novità. Il nuovo calendario delle tappe degli eventi è stato presentato a Ferro di Cavallo, al circolo socio culturale, alla presenza del vice sindaco Gianluca Tuteri, dell’assessore alla partecipazione Gabriele Giottoli e dei rappresentanti di alcune associazioni del territorio.

Tra le new entry quella di San Sisto (le feste di quartiere cadranno in occasione dell’inaugurazione del Pedo park intitolato ad Alessandro Pedetti), Ponte San Giovanni e nel quartiere della Pallotta. Giottoli ha anche evidenziato come "quattro anni di lavoro tra le persone in un viaggio attraverso i quartieri di Perugia hanno portato ad un regolamento della partecipazione dei tavoli territoriali che, finalmente, sarà votato. Un percorso nato dall’ascolto e dall’osservazione del lavoro quotidiano che le associazioni compiono nei territori con cui gli elementi del nuovo regolamento sono stati condivisi".

Il vicesindaco ha sottolineato come "tutto ha avuto inizio per contrastare un problema che non conosce un’età: la solitudine. Ecco che, quartiere dopo quartiere, sono nate oltre 30 feste per stimolare la vita associativa e lo sviluppo economico dei negozi di prossimità. È stato, e lo stiamo facendo ancora, un invito a vivere gli spazi comuni, la natura, le persone, a rialzare lo sguardo e guardare al futuro, ad ascoltare le idee degli altri e a parlare delle proprie".