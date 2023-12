"Quartiere nel degrado. Opere di riqualificazione. Cantieri in ritardo"

Il Comitato di cittadini “Progetto Fontivegge“ torna ad alzare la voce. "Questo è il consultorio di Madonna Alta… Degrado è dire poco!“, denuncia su Facebook allegando diverse foto. Intando qualcuno ricorda l’interrogazione del consigliere Francesco Zuccherini. "Le opere previste per la riqualificazione di Fontivegge, sono cruciali per la rinascita di questo quartiere. I continui ritardi sull’avanzamento dei lavori ci mettono in allarme: la pensilina coperta, il Piazzale Vittorio Veneto, l’ex scalo merci: tutti progetti da completare".