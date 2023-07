Quartiere di Biancospino Via ai lavori all’acquedotto

GUALDO TADINO - Il quartiere di Biancospino si rifà il look. Dopo la sistemazione della piastra polivalente, come richiesto dai cittadini, da lunedì 10 prenderanno il via i lavori di rifacimento dell’acquedotto a carico di Umbra Acque. L’intervento consentirà di risolvere in via definitiva il problema delle perdite di acqua e contestualmente ultimare i lavori dell’acquedotto e rifare tutto il manto stradale. Inoltre, troverà soluzione anche l’annoso problema dei frequenti allagamenti in occasione di eventi piovosi violenti, tramite un apposito intervento già concordato con il gestore del servizio idrico. L’intervento complessivo in tutto il quartiere supererà i 3 milioni di euro e non è che il primo di sei lotti di lavori che interesseranno buona parte del territorio comunale. "Dopo un proficuo confronto con la Pro Loco e i cittadini, esprimo grande soddisfazione – ha detto l’assessore ai lavori pubblici, Jada Commodi – per gli interventi che sono stati eseguiti e per quelli che si apprestano ad iniziare nel quartiere di Biancospino. Interventi che consentiranno l’utilizzo dell’area anche in modo ludico e ricreativo, nella zona dove insiste il CVA e il parco giochi, a tante famiglie, bambini e ragazzi di tutta la città".