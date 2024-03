Quaresima generosa "Continuate a donare. In Umbria una famiglia su dieci è povera" L'appello della Caritas per la raccolta fondi "Restiamo Umani" durante la Quaresima e la Pasqua, con l'obiettivo di raggiungere 100.000 euro, per sostenere le famiglie in difficoltà. Offerte anche per la Terra Santa.