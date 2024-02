Quarantacinque piante contro l’anidride carbonica

SPOLETO Quarantacinque piante per una superficie di circa 1.500 metri quadrati: questi i numeri del progetto green “Ethosland“ realizzato a San Giacomo, in via Danimarca. Frutto dell’accordo tra il Comune di Spoleto e l’azienda Alla Vigna srl, società del gruppo Ethos di cui fa parte anche il centro commerciale La Torre, la piantumazione delle 45 piante (15 roverelle, 15 acer campestre e 15 morus alba) punta a compensare le emissioni di anidride carbonica del centro commerciale. Gli obiettivi del progetto sono molteplici: nell’immediato dare seguito agli impegni assunti dal consiglio nazionale centri commerciali in tema di sviluppo sostenibile relativamente all’Agenda 2030 dell’Onu e, più in prospettiva, riuscire a diventare carbon neutral, ossia compensare totalmente le emissione di CO2 del centro commerciale La Torre presente a Spoleto. "La realizzazione di questo progetto – dichiara l’assessore alla transizione ecologica, Agnese Protasi – ha permesso di realizzare una nuova area verde sostenibile, individuata a San Giacomo perché già attrezzata con tavoli e panchine. La presenza di 45 piante avrà quindi una duplice utilità, perché se da una parte consentirà di compensare l’emissione di CO2 del centro commerciale, dall’altra quest’opera di riqualificazione del verde renderà maggiormente fruibile un’area per tutti gli abitanti della frazione". Il Comune di Spoleto si occuperà della cura e della manutenzione.