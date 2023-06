Quaranta Martiri, il ricordo I bambini portano fiori

Coltivare e valorizzare la memoria, per evitare che episodi come quello dei Quaranta Martiri, ricordato ieri con la consueta solennità, abbiano a ripetersi: questo il messaggio che arriva dal corteo e dalle cerimonie svoltesi nel 79° anniversario dell’eccidio dei 40 Martiri, avvenuto per mano delle truppe tedesche all’alba del 22 giugno 1944.

Un giorno di commozione e partecipazione, con la presenza di figure istituzionali e religiose, come il sindaco Filippo Stirati, il vice Presidente del Consiglio Regionale Michele Bettarelli, il consigliere provinciale Francesco Zaccagni, sindaci o rappresentanti dei comuni del comprensorio e di Mirto, il paese siciliano di provenienza di uno dei Martiri, Giovanni Zizolfi, oltre a rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle associazioni del territorio. La giornata, annunciata dai rintocchi del Campanone e proseguita con il corteo partito da Piazza 40 Martiri e con la cerimonia ufficiale dinanzi al Mausoleo, coordinata da Laura Tomarelli, Presidente dell’Associazione Famiglia 40 Martiri, ha coinvolto gli allievi della primaria e della infanzia del primo circolo didattico che hanno deposto quaranta rose sul muro della fucilazione.

Nei vari interventi la strage è stata definita "momento centrale della nostra storia" e monito perché avvenimenti del genere "non abbiamo a verificarsi mai più in futuro", anche se purtroppo gli scenari che il mondo vive legittimano ampie preoccupazioni. Quindi la messa da parte del vicario diocesano don Mirko Orsini, preceduta dalla commovente lettura del nome dei martiri. "Senza memoria non c’è futuro", ha ammonito anche don Mirko nella sua omelia, perché dimenticare quanto subìto dalla nostra città e non solo sarebbe una gravissima omissione.

Laura Tomarelli, Presidente dell’Associazione Famiglie Quaranta Martiri, ha raccomandato ai bambini e alle tante persone presenti di "fare buon uso della memoria che vi lasciamo. Venite a visitare questo luogo, bambini, portateci le vostre mamme e i vostri papà: è un luogo di dolore, certo, ma anche di speranza".