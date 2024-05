Quanto piace Palazzo dei Priori. Tra candidati-bis, astuzie e remake

Astuzie, remake, cambi di casacca, qualche passo indietro e tante riconferme. Tra i 575 candidati a Palazzo dei Priori (aspiranti sindaci compresi) c’è come al solito un po’ di tutto. Intanto praticamente quasi tutti gli ex consiglieri e assessori uscenti prenderanno parte alle contesa: i rappresentanti della Giunta comunale corrono tutti tranne il sindaco Andrea Romizi, obbligato a fermarsi per legge, e l’assessore al Bilancio, Cristina Bertinelli, ‘esterno’ per due legislature. Fermata ai box dagli eventi anche Cristina Morbello, ex Cinquestelle ed ex Gruppo Tesei, passata nelle file di Alleanza popolare di Bandecchi, ma costretta a non candidarsi, dato che proprio il leader di Ap all’ultimo minuto ha ritirato l’appoggio a Davide Baiocco (che correrà con Italexit). Niente ricandidatura per le due del Pd, Erika Borghesi (ha fatto tre mandati) e Sarah Bistocchi (due): quest’ultima è pronta a correre in autunno per il Consiglio regionale. L’unico consigliere di maggioranza che non sarà della partita è Fotinì Giustozzi (FdI) che torna a tempo pieno a fare l’imprenditrice.

Zitto zitto poi, anche David Bonifazi (ex Lega) sarà in campo con Perugia Civica. Tra i veri remake, Peppino Lomurno (già assessore con Wladimiro Boccali) Maria Grazia Marcacci e Angela Leonardi, consigliere nelle prima consiliatura Romizi e ‘bocciata’ nel 2019. Lei corre con ‘Progetto Perugia’, dove – tra gli altri – torna in campo anche Gabriele Romizi, cugino del sindaco, che nel 2014 venne eletto ‘per caso’ con 161 voti e che si dimise due anni e mezzo dopo. Stavolta però non avrà il traino del cognome. Nella stessa lista anche il commercialista Edoardo Pastorelli (stesso cognome dell’assessore di Fdi, Clara, anch’ella in corsa). Ma tra le principali curiosità anche quella nella lista di centrodestra, Futuro Giovani: a un certo punto c’è infatti la candidata Roberta Calzoni, detta "Scoccia". Mossa astuta, dato che nel simbolo della stessa lista ‘Scoccia sindaco’ è scritto a caratteri cubitali. A patto che non si faccia confusione con la Coccia (Rita) candidata con Anima Perugia della Ferdinandi...

Michele Nucci