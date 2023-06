Quanta magia nelle miniature di Sandro Raspa

Ha iniziato quindici anni fa con la realizzazione del modello in scala della Basilica di San Francesco di Assisi e oggi ha messo in piedi un’altra delle suo opere in miniatura: l’area di Borgo XX Giugno, che comprende i Giardini del Frontone, la Basilica di San Pietro e Porta San Costanzo. L’autore è Sandro Raspa, perugino 77 anni, che insieme alla moglie Graziella Ciribifera, continua a sfornare opere che è sempre un piacere ammirare.

E questa arriva proprio in concomitanza con le celebrazioni del XX Giugno: non a caso riguarda tutta la zona in cui si consumarono battaglie storiche per Perugia, come quella del 20 giugno 1859 o quella del 1944 (ricorrenze che verranno celebrate martedì prossimo).

Chi vuole può ammirarla in via Oberdan, nello spazio gestito del Museo del Giocattolo. Un ‘modellino’ (si fa per dire visto che ogni lato sfiora i due metri e mezzo) che il signor Sandro realizza con cura, passione e pazienza: prima fotografa ogni dettaglio del monumento, poi ricostruisce tutto con materiali come carton gesso, cartone, mattoncini in miniatura.

Opere certosine (ne ha realizzate ben dodici) che vale davvero la pena ammirare. Negli anni ha messo in piedi anche la basilica di Sant’Ercolano di Perugia, quella di San Domenico, passando persino per la realizzazione della Piana di Castelluccio. Oggi alcune di queste opere le conserva a casa, altre le ha donate, come la ricostruzione del borgo di Castiglion Fosco. Di sicuro questa non sarà la sua ultima ‘creatura’: la sua pazienza e la sua tenacia sono pronte per sfornare presto un’altra meraviglia.