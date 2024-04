Quando la nascita diventa una festa. Un giorno per mamme, papà e figli: "Ecco i servizi su cui potete contare"

Centro storico “ringiovanito“ e colorato ieri grazie alla presenza di tantissime famiglie con i loro bambini. Ma cosa li ha spinti a salire su nell’acropoli con i passeggini, i giocattoli e i biberon al seguito? Merito della “Festa della nascita“: la giornata dedicata ai genitori e ai figli, pensata dall’assessorato all’istruzione, in collaborazione con l’Ospedale, la Usl Umbria 1 e l’Afas. Tante le iniziative organizzate tra gli spazi del palazzo vescovile, compreso il chiostro, piazza IV Novembre, la Galleria nazionale dell’Umbria, le sale della Fondazione Perugia.

Laboratori e giochi, uno spettacolo teatrale, “Passeggiate con gli angeli“ in Galleria, mostre fotografiche a cura dei servizi educativi del Comune, angoli per la lettura e per la musica "La Festa – spiega l’assessore Gianluca Tuteri – è il momento conclusivo del progetto “Benvenuti genitori” del Comune di Perugia, finanziato dal fondo delle politiche della famiglia e approdato sul tavolo dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. È stato un percorso apprezzato, tanto da far registrare frequenze di partecipazione molto alte. Benvenuti genitori, inoltre, è stato il modo per consentire di conoscere i validi e numerosi servizi (educativi, sanitari e culturali) che la città mette loro a disposizione, troppo spesso ignorati". Curiosando nel chiostro, era presente anche lo stand della Fidas Umbria, che in collaborazione con il Comune, ha scelto di regalare un albero ad ogni neo genitore che dona il sangue. Don Marco Briziarelli e monsignor Simone Sorbaioli in mattinata hanno partecipato al taglio del nastro, insieme al dottor Giorgio Tamburlini, del Centro per la salute dei bambini. La Festa è proseguita anche nel pomeriggio, con adesioni al top.

Silvia Angelici