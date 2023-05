Quando il cinema incontra la graphic novel Allo Zenith si aprono i “Lunedì della Fandango“

Cinema e graphic novel protagonisti domani allo Zenith in un viaggio tra le pagine scritte (e disegnate) e la loro traduzione sul grande schermo. Prende così il via la rassegna dei “Lunedì della Fandango“, promossa dal cinema di via Bonfigli in collaborazione con la casa di produzione e distribuzione (e la sua galassia editoriale) e con la partecipazione della libreria Pop Up. Si parte alle 19.30, nell’area esterna dello Zenith, con la presentazione della graphic novel “Malanotte – La Maledizione della Pantafa“ (coconino press), di Marco Taddei e La Came (Laura Camelli), in collaborazione con il collettivo artistico Becoming X, di cui saranno presenti il coordinatore Daniele Pampanelli e Marco Leombruni, in un dialogo “disegnato” con gli autori del libro.

“Malanotte“ è una raffinata e inquietante favola gotica scritta da uno dei migliori sceneggiatori italiani e disegnato da una delle autrici più promettenti della sua generazione e si inserisce in un progetto crossmediale con “Pantafa“ (nella foto), il primo film horror prodotto da Fandango e tratto appunto dalla graphic novel, con protagonista Kasia Smutniak e i costumi del premio Oscar Gabriella Pescucci. E così dopo il libro alle 21 ci si sposta in sala, per l’incontro con il regista Emanuele Scaringi che verrà intervistato dal critico cinematografico e storico Andrea Fioravanti, che introdurrà la proiezione di “Pantafa“. La pellicola racconta la storia di una donna, Marta che si trasferisce insieme a sua figlia Nina, che soffre di un grave disturbo del sonno, a Malanotte, un piccolo paese di montagna. La casa in cui si trasferiscono però è tutt’altro che accogliente e per le strade di Malanotte non si vedono mai bambini. I sintomi di Nina cominciano a peggiorare e per Marta, madre sola in un paese che le appare sempre più sinistro, sarà ogni giorno più difficile trovare il modo di fare la cosa migliore per la sua bambina.