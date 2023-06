Qualità delle acque Per Castiglione, Tuoro e Passignano quattro vele

Quattro vele per Castiglione del Lago, Tuoro e Passignano sul Trasimeno e pure per il lago di Piediluco (Terni), mentre si ferma a tre Magione, l’altro comune che si affaccia sul Trasimeno. Questo l’esito per i due specchi d’acqua dell’Umbria della 23esima edizione Il mare più bello 2023, ovvero la guida blu delle migliori località costiere sia di mare che di lago elaborata da Legambiente e Touring club. Una nota delle due associazioni spiega che per il Trasimeno e Piediluco "gli indicatori che hanno ottenuto i punteggi più alti sono la qualità del paesaggio, delle produzioni tipiche, la presenza dell’area protetta e le buone performance sulla gestione dei rifiuti". E in questo senso è Brigida Stanziola, direttrice di Legambiente Umbria, a ricordare che "nelle prossime settimane saranno diversi gli appuntamenti che vedranno protagonisti i due laghi umbri in occasione dell’arrivo della consueta tappa annuale della Goletta e che, ancora una volta, avranno tra i loro obiettivi principali quelli di sensibilizzare la cittadinanza, monitorare lo stato di salute delle acque e creare alleanze e sinergie sempre più forti per mettere in campo politiche coraggiose di salvaguardia dell’ambiente, soprattutto nell’ottica del contrasto ai cambiamenti climatici e degli effetti degli stessi sulle persone e sui territori".

I risultati sono stati presentati presso la sede nazionale di Legambiente, con la ventitreesima edizione de "Il Mare più Bello 2023", la Guida Blu alle migliori località costiere di mare e di lago di Legambiente e Touring Club Italiano. La guida passa in rassegna oltre 400 comuni costieri italiani premiando con il massimo riconoscimento, le Cinque Vele, quanti hanno saputo coniugare al meglio territori e luoghi d’eccellenza con coraggiose e innovative strategie di sviluppo sostenibili. La guida oltre a recensire le coste marine italiane, fotografa anche le località lacustri più belle. Uno stimolo a riflettere sulla straordinaria ricchezza del patrimonio naturalistico e ambientale italiano, sul piacere di conoscerlo e sulla necessità di conservarlo. Punto di partenza sono i dati raccolti con Goletta dei laghi sulla qualità delle acque e delle spiagge. Molti altri fattori però – dall’integrità del paesaggio al livello delle strutture di accoglienza etc – concorrono a definire un ambizioso vaglio di qualità turistico-ambientale.