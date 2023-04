Quali politiche di genere? La Casa delle Donne incalza i candidati sindaci

Un confronto tra i candidati sindaci che è anche una denuncia sulle condizioni della donna in città e più in generale sulle differenze di genere. Lo organizza la Casa delle Donne nella struttura di via Aminale. I sei candidati sindaci e l’unica candidata sindaca si ritroveranno faccia a faccia, ancora una volta, mercoledì 26 alle 17.30. Questa volta però il tema sarà uno in particolare: "Terni e la politica per le donne". Questa la denominazione del dibattito che affronterà, quindi, un argomento delicato e specifico. "L’incontro - spiega la Casa delle Donne in un post – sarà l’occasione per conoscere i programmi e le proposte dei candidati e delle candidate sulle politiche di genere per Terni. Una città che è al primo posto in Italia per ’hate speech’ sui social nei confronti delle donne, dove eseguire degli screening oncologici a fini preventivi è diventato impossibile, dove si è depotenziato il sistema di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, dove ci sono sempre meno servizi per l’infanzia pubblici e in cui le donne si trovano spesso sole a gestire le attività di cura familiari, senza supporti né risorse". "L’evento è aperto a tutta la comunità – continua la Casa delle Donne – per conoscere le politiche di genere presenti nei diversi programmi politici dei candidati e delle candidate".

Ste.Cin.