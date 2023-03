Pulizia urbana Chiesti più interventi in centro storico

Il centro storico di Orvieto sarà ancora più pulito. Il sindaco Roberta Tardani ha infatti sollecitato maggiori interventi alla coop Cosp Tecnoservice e alle altre cooperative che si occupano del servizio. "Abbiamo richiesto un servizio di pulizia più approfondito in alcune aree di Orvieto particolarmente interessate dal guano dei piccioni e dalle pipì dei nostri amici a quattro zampe – sottolinea Tardani - .Presteremo sempre maggiore attenzione a questo aspetto ma chiediamo allo stesso tempo una maggiore collaborazione da parte dei proprietari di animali, per aiutarci a garantire il decoro della città e facilitare una corretta convivenza". Si tratta di interventi che erano stati più volte sollecitati da diversi residenti e che si rendono soprattutto necessari perchè non tutti i proprietari dei cani rispettano le norme di buona educazione e del regolamento comunale che impongono loro di raccogliere le deiezioni dei propri animali.