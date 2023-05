Puliamo il Mondo Via i rifiuti dal parco Il Sant’Angelo è più bello senza spazzatura

Domenica scorsa per il secondo anno consecutivo nello stesso giorno, il circolo di Legambiente Perugia e Valli del Tevere e l’associazione YaBasta! Perugia hanno dato vita ad una iniziativa di “Puliamo il Mondo“ liberando il Parco Sant’Angelo di Perugia dai rifiuti che offednevano l’ambiente.

All’iniziativa hanno preso parte tante persone che hanno portato a casa un consistente bottino di rifiuti e, per la precisione, dieci sacchi di rifiuti indifferenziati (tra cui anche alcuni tappeti, piumoni ed un intero sacco d’indifferenziata già predisposto e buttato nell’area verde adiacente al parcheggio) tre sacchi di vetro, cinque di plastica, due di carta ed un contenitore di siringhe, anche se non pieno.

"Ancora una volta, l’unione fa la forza e libera dall’incuria e dall’inciviltà i nostri parchi urbani. L’appello alla cittadinanza è di monitorare le nostre aree verdi e di prendersene cura soprattutto adesso che, con l’avvio della bella stagione, saranno sempre più frequentate - dichiara Martina Palmisano, vicepresidente del circolo locale di Legambiente -. Puliamo il Mondo, campagna nazionale di Legambiente che quest’anno giunge alla sua quarantatreesima edizione, rappresenta sempre un’occasione non solo per ripulire aree verdi ed urbane, ma anche per stringere alleanze con le altre realtà del territorio, interagire con le istituzioni a tutti i livelli e sensibilizzare tutte e tutti sull’importanza della collaborazione e della cittadinanza attiva". Soddisfatta anche l’assocazione YaBasta! che da anni opera per la riqualificazione e la rigenerazione del Borgo d’Oro e del parco Sant’Angelo.