’Puliamo il mondo’. Si parte dalla scuola

CITTA’ DI CASTELLO – Prendersi cura del parco della scuola è stata la lezione di rispetto dell’ambiente alla quale hanno partecipato ieri gli allievi delle prime classi della scuola media ’Giovanni Pascoli’ in occasione di "Puliamo il Mondo 2023", la campagna nazionale promossa da Legambiente a cui ha aderito anche quest’anno il Comune di Città di Castello.

I ragazzi hanno indossato guanti e cappellini, impugnato attrezzi e sacchi, per raccogliere tutto ciò che era stato abbandonato sui prati attorno all’edificio e alla fine hanno messo insieme circa 4 chilogrammi di rifiuti. Carta, plastica, alluminio sono stati il bottino di una caccia ai rifiuti gettati a terra che ha permesso ai ragazzi e ai docenti che li accompagnavano di rispolverare le regola della separazione dei rifiuti, ma soprattutto di condividere un’idea di decoro urbano che può essere concretizzata solo con il senso civico e il contributo di tutti.

All’iniziativa ha preso parte anche una delegazione istituzionale guidata dall’assessore Mauro Mariangeli e della scuola con Raffaella Mambrini, in rappresentanza del dirigente Filippo Pettinari, poi la responsabile dell’Ufficio Salvaguardia Ambientale del Comune Lucia Bonucci, con la collega Lucia Alunni, incoraggiando i ragazzi a "essere i primi custodi dei luoghi cittadini". L’iniziativa si è svolta insieme al personale di Sogepu, che ha messo a disposizione dei partecipanti i sacchi, le attrezzature per la raccolta dei rifiuti e i contenitori per la separazione dei materiali. "I giovani hanno la sensibilità e la voglia di fare per essere maestri di buone pratiche ed esempi per gli adulti, per questo è importantissimo coinvolgerli e renderli protagonisti dell’impegno a cui ognuno di noi è chiamato per mantenere pulita la nostra città e renderla più bella, ma anche salvaguardare l’ambiente con una corretta separazione dei rifiuti", sottolinea l’assessore.