Pugni e calci fuori dal bar. Giovane finisce in ospedale

UMBERTIDE – Pugni e schiaffi nel primo pomeriggio di ieri ad Umbertide. E’ accaduto in via Roma, quando due avventori di un bar frequentato per lo più da stranieri, se le sono date di santa ragione dopo un diverbio scoppiato per futili motivi. Protagonisti due trentenni (età approssimativa) uno dei quali, avendo avuto la peggio, è finito in ospedale per una ferita lacero contusa alla testa provocata da un corpo contundente, pare una chiave. Sul luogo sono intervenuti una pattuglia dei carabinieri di Umbertide ed un’ambulanza del 118 che ha prestato soccorso al ferito portandolo in ospedale. A terra qualche macchia di sangue e tra gli abitanti di via Roma lo sconcerto. A metà gennaio infatti un’altra scazzottata all’esterno di un altro bar aveva coinvolto un giovane di origina marocchina che sedeva ad un tavolo in compagnia di un amico e di una ragazza ed alcuni albanesi, per un diverbio nato per futili motivi.

Ad avere la peggio il magrebino, finito in ospedale per le botte e per lievi ferite da arma da taglio. Anche in quel caso pronto l’intervento dei Cc e le conseguenti indagini. Un terzo violento episodio si era verificato anche in via Garibaldi, quando ad affrontarsi a male parole, urla, spintoni e botte, nei pressi della stazione ferroviaria della ex Fcu erano stati un italiano di origine napoletana e alcuni giovani immigrati di seconda generazione. L’episodio aveva fatto registrare feriti.

Pa.Ip.