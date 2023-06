Pugilli e Croce Bianca Nuovi abiti per il corteo

Sarà un grande corteo storico, pieno di novità, quello di venerdì prossimo. Sono già diversi infatti i Rioni che hanno presentato i nuovi abiti che arricchiranno il Corteo. Ieri è toccato al Pugilli e al Croce Bianca. Il Rione del priore Mauro Paris ha rinnovato, affidandosi alla Sartoria Gelsi, gli abiti del Priore, di una dama e dei tamburini. "Siamo arrivati ad un importante traguardo – ha detto il priore Paris – al quale siamo arrivati con molti sacrifici". "Per me è un ritorno – ha detto Gelsi – abbiamo trasformato i vestiti in nero, sempre con un carattere importante. Si è trattato di un lavoro iniziato prima del Covid, basandosi su forme spagnole", ha detto Gelsi. Soddisfazione anche dai rappresentanti del Comitato scientifico. Il Croce Bianca ha presentato invece il nuovo vestito del priore, Andrea Ponti, anche questo realizzato da Gelsi. "Abbiamo sostituito un vestito importante per il Rione – ha detto la presidente della Commissione artistica rionale, Monia Sabbati – non è stato semplice creare qualcosa che fosse all’altezza del precedente. Ci siamo basati su tre bozzetti dai quali abbiamo tratto il mantello, i gioielli e il giubbone. Il tessuto è Rubelli, mantello ricamato con filo di seta. Le tonalità sono oro e nero. Per dare luce ci sono cristalli e pietre rosse". Tutto è stato realizzato a mano I bozzetti fanno parte di una collezione del ‘500, di influssi italo spagnoli. "Volevamo stravolgere l’immagine del priore, che ricordiamo con un vestito che ci ha accompagnato per 24 quintane". Il vestito del Croce Bianca è stato realizzato con sei mesi di lavoro: solo il mantello è stato fatto con 8 ore al giorno per 2 mesi.