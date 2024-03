Provvedimenti per sostenere il settore agricolo: voto unanime

PERUGIA - Stavolta c’è stato il voto unanime sui provvedimenti a tutela e sostegno del settore agricolo umbro. Come già avvenuto in Commissione, ampia e condivisa è stata la soddisfazione ieri in Aula espressa dai consiglieri regionali per il contenuto del Documento di indirizzo approvato, definito dall’assessore Roberto Morroni (foto) "una risposta importante e chiara al mondo agricolo che non lascia spazio ad alcun tentativo di strumentalizzazione". Lo stesso presidente della Seconda Commissione, Valerio Mancini, ha ringraziato le associazioni di categoria e i singoli agricoltori "che da oltre due mesi, con rispetto delle istituzioni, manifestano il loro malessere e le condivisibili e reali preoccupazioni". Mancini ha anche precisato che sono state condivise e fatte proprie dalla Commissione modifiche e integrazioni al testo originario indicate da Morroni: recepite anche nuove proposte dei rappresentanti delle Organizzazioni di categoria ed agricoltori. Tanti gli impegni chiesti alla Regione, per migliorare le condizioni di imprenditori e lavoratori.