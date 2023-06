Provincia, nuovo Consiglio senza esponenti ternani

Un nuovo Consiglio provinciale senza rappresentanze del Comune di Terni. E’ quello che si è costituito ieri, all’esito delle recenti elezioni comunali che hanno rivoluzionato l’assemblea di Palazzo Spada. In Provincia entrano Morelli e Taglialatela per la maggioranza e Valli per la minoranza. Assenti le opposizioni. "Il segretario generale, Paolo Ricciarelli ha evidenziato che il numero dei consiglieri di maggioranza presenti (assente la minoranza) era tale da rendere valida la seduta" spiega la Provincia.

Per il gruppo di maggioranza Provincia Libera sono entrati Giovanni Taglialatela, consigliere di Penna in Teverina, e Roberto Morelli, consigliere di Avigliano Umbro. Erano decaduti, per lo stesso gruppo, Lucia Dominici, Sergio Armillei e Monia Santini (ex consiglieri comunali ternani di Fi, Lega e FdI). Assente Nicoletta Valli, nuova consigliera di minoranza per Nuova Provincia al posto di Federico Pasculli (anche lui ex consigliere ternano, M5S). Sul fatto che non ci saranno consiglieri comunali di Terni, Pernazza assicura: "Non significa che Terni non sarà rappresentata. Mi farò garante di ciò". Intanto il sindaco Bandecchi annuncia: "Inaccettabile che il Comune di Terni non sia rappresentato. E’ una forzatura istituzionale del centrodestra che vedrà attivato tutto ciò che è necessario a far decadere l’assemblea".