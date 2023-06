Prove di Giostra, scoppia la rissa Cinque denunciati e tre feriti Il rischio di provvedimenti disciplinari

Cinque denunciati e tre feriti e almeno dieci persone coinvolte. E’ questo il bilancio, parziale, della rissa scoppiata domenica sera al Campo de li Giochi, in occasione delle prove ufficiali della Quintana. Per la prima volta infatti questo appuntamento, per una modifica da poco apportata al regolamento, ha assunto maggior valore ai fini della Giostra. I migliori cavalieri delle prove, infatti, sono stati quelli che hanno potuto scegliere la migliore posizione di partenza per la Giostra del 17 giugno. Novità particolarmente sentita, che ha portato al Campo molti rionali. E’ allo scadere della terza tornata che la tensione scoppia. Coinvolti alcuni rionali del Morlupo e del Cassero, presente anche il cavaliere di quest’ultimo rione, Luca Innocenzi, reduce da un’ottima prestazione in pista. La scena della rissa viene ripresa dai cellulari di chi era in campo e i video, in breve, diventano virali. Al Campo arrivano anche gli agenti di Polizia, coordinati dal vicequestore Adriano Felici, che hanno proceduto d’ufficio. La ricostruzione della Polizia parla di causa in corso di accertamento.

I cinque indagati sono stati parte della violenta rissa con altre persone, per ora ignote ma che gli agenti stanno lavorando per identificare. Tre i feriti che si sono recati al Pronto soccorso dell’ospedale di Foligno dove, al termine degli accertamenti, sono state diagnosticate lesioni guaribili rispettivamente in 15, 10 e 5 giorni. L’identificazione dei cinque denunciati è avvenuta grazie agli elementi acquisiti dai testimoni, oltre a quelli rilevati dalla visione delle immagini riprese dai sistemi di videosorgeglianza. Per i cinque denunciati è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto per il reato di rissa aggravata. Ancora in corso, invece, le indagini finalizzate all’identificazione degli altri coinvolti nella rissa. In corso valutazioni anche sul fronte dell’adozione di provvedimento questorili. Il riferimento è al Daspo. Sul fronte quintanaro la situazione è delicata e al momento è calato il silenzio.

Nessun commento dal presidente Domenico Metelli che, contattato, ha preferito rimandare ad oggi ogni valutazione, per acquisire ulteriori elementi. L’organo preposto ad eventuali decisioni in merito è la Commissione Giustizia e Disciplina di Palazzo Candiotti, chiamata a decidere su segnalazioni. La ‘denuncia’ è arrivata ieri pomeriggio, tramite una Pec firmata dal Rione Morlupo: "Abbiamo inviato una Pec alla Commissione disciplinare – spiega il priore del Morlupo, Andrea Batori – non spetta a noi decidere cosa fare. Di sicuro si è verificato un fatto grave, che ha visto coinvolto un cavaliere. Chi di dovere dovrà decidere quanto prima, sicuramente prima della Giostra del 17 giugno, per disinnescare anche tensioni inutili che potrebbero crearsi nelle taverne. Serve una risposta chiara, l’immagine della Quintana ne resterebbe danneggiata se non si facesse niente". Il priore del Cassero, Fabio Serafini, va cauto: "Stiamo raccogliendo le informazioni per decidere". Reazioni anche dalle istituzioni cittadine: "Manifesto tutto il mio rammarico per questo deplorevole fatto che rischia di minare la serenità della nostra festa. Faccio quindi un invito a placare gli animi. Le sfide si vincono in pista", ha detto il sindaco Stefano Zuccarini. .

Alessandro Orfei