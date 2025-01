Protocollo Finanza-Comune per vigilare sui fondi del Pnrr

CORCIANO - Controlli sulle potenziali condotte illecite legate ai finanziamenti - i fondi del Pnrr ma non solo - per consolidare procedure operative efficaci e migliorare il sistema dei controlli. Sono alcuni dei punti al centro del Protocollo d’intesa firmato dal sindaco Lorenzo Pierotti e dal comandante provinciale delle Fiamme Gialle, colonnello Carlo Tomassini.

Il Comune di Corciano e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia hanno sottoscritto un documento in materia di tutela delle risorse del Pnrr e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Ue. L’accordo, firmato in Comune, ha come fine la collaborazione per garantire il corretto utilizzo delle significative risorse destinate al Comune, per realizzare interventi previsti dal Pnrr.

Il protocollo, in vigore sino a fine 2026, rafforzerà le azioni a tutela della legalità in materia di utilizzo di risorse pubbliche. Più in dettaglio, il Comune si impegna a mettere a disposizione della Finanza dati e analisi di contesto in relazione all’affidamento di lavori, servizi e forniture, compresi gli eventuali subappalti. Le Fiamme gialle potranno utilizzare gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l’azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti.

Il colonnello Tomassini: "Poter disporre di dati e informazioni puntuali, grazie all’attuazione di un efficace scambio informativo, consentirà un intervento immediato e concreto da parte dei nostri Reparti, in grado di scongiurare sul nascere eventuali condotte illecite, lesive dell’interesse pubblico".