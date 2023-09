Protocollo d’intesa anti-usura Fondazione e carabinieri "Fenomeno che fatica a emergere"

Prevenire e far emergere il fenomeno dell’usura. È il duplice obiettivo del protocollo firmato ieri dal generale Gerardo Iorio per il Comando Legione carabinieri e dal presidente della Fondazione anti-usura dell’Umbria, Fausto Cardella. Cerimonia che si è tenuta alla presenza del prefetto Armando Gradone. Gli interventi sfrutteranno la capillare presenza dei militari sul territorio: una massiccia campagna d’informazione che avrà come “luogo“ privilegiato gli uffici delle caserme dei carabinieri che metteranno a disposizione il materiale divulgativo che illustra le attività della Fondazione. saranno anche illustrati i progetti volti a realizzare una rete di “protezione sociale“ che sostenga le vittime e prevenga il ricorso agli usurai. Da parte sua la Fondazione proseguirà nell’attività di tutela di chi è finito nel giro dei “cravattari“. Ma nelle intenzioni dei firmatari c’è un altro aspetto importantissimo: l’emersione del fenomeno dell’usura. "L’usurato – ha sottolineato il procuratore generale Sergio Sottani – spesso su sua volontà si è affidato agli usurai. È qui la difficoltà a denunciare e, soprattutto, l’usurato sa che se denuncia affronterà un processo nel quale gli sarà chiesto perché si è rivolto agli usurai. La capacità di ascolto e di fiducia sta nell’accompagnarli in questa direzione". Per il procuratore di Perugia Raffaele Cantone, le indagini per usura nel capoluogo umbro "sono praticamente pari a zero. Un dato preoccupante. C’è evidentemente qualche problema che rende difficile l’emersione di questo reato". Il presidente Cardella ha anche ringraziato la presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, per aver messo a disposizione della Fondazione "una stanza dove le vittime possono incontrare i nostri operatori. Spesso, per chi è usurato, è difficile anche trovare i soldi necessari a pagare la benzina per arrivare a Perugia".