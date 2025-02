Protezione civile . Vicini alla collettività

C’è tempo fino al 28 febbraio per le pre-iscrizioni al corso base per volontari di protezione civile del gruppo comunale “Perusia”. "Un’occasione – dicono gli organizzatori - per imparare, crescere e dare il tuo contributo alla comunità. Un modo utile per fare la differenza dando un sostegno concreto alla cittadinanza. Tutti insieme possiamo costruire un futuro più sicuro e solidale". Il gruppo Perusia ha anche un nucleo cinofilo: chi è proprietario di un cane, iscrivendosi, potrà coinvolgerlo per vivere un’esperienza con il proprio amico. Le date: la fase di preiscrizione è aperta fino al 28 febbraio. Per iscriversi cliccare sul link https://forms.gle/sUmL2vG4tzzSjFYu9 e compilare il modulo. Il corso si terrà poi nei mesi di aprile e maggio presso la sede del gruppo Perusia a Ponte Pattoli in strada dei Braccesci snc Sono previsti 8 moduli formativi suddivisi in 2 moduli a settimana (date e orari da definire). Per tutte le informazioni è possibile contattare la coordinatrice del gruppo Anna Barberini al numero 3385373648 oppure il Gruppo Perusia al numero 3339360916