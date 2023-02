Proteste social contro le file sulle nuove rotonde

“Incriminate“ sui social le nuove rotonde del Tulipano e di via Turati, con i ternani che denunciano, anche con foto e video, difficolta di circolazione , code, intasamenti e inevitabile smog. "I rallentamenti che provoca la nuova segnaletica interna alla rotonda Marinai d’Italia, cosiddetta del Tulipano, si ripercuotono sulle strade di immissione in direzione del centro città - così in un post su Fb, Leo Venturi, ex amministratore pubblico – . Per non parlare delle file che si registrano in via del Rivo. Agli amministratori un suggerimento: sulla carta tutto “potrebbe” funzionare ma poi “vedere per credere”. Le code e il passo di lumaca producono, fra l’altro, maggiore inquinamento in una realtà già a rischio. Verificare i dati per avere conferma". "Le rotonde servono a snellire i flussi veicolari, le modifiche che provocano gli imbottigliamenti, oltre ad elevare i livelli di pericolosità, ne vanificano l’utilità - continua –. Ripristinare, quanto prima, la precedente segnaletica e funzionalità sarebbe una decisione di buon senso. La domanda è: ancora esiste?". Nei giorni scorsi il gruppo consiliare del M5S aveva annunciato di sostenere la petizione civica contro la nuova rotatoria del Tulipano.