“Protagoniste“ a Pop Up. Un libro a sostegno dei centri antiviolenza

Alla libreria e spazio culturale Pop Up di piazza Birago si tiene domani alle 18.30 la presentazione del libro “Protagoniste“ (Alieno Editrice), un progetto letterario a sostegno dei centri antiviolenza, sportelli diffusi per l’ascolto e l’accoglienza di donne vittime di violenza e maltrattamenti. Intervengono gli autori Giovanni Dozzini, Carlo Floris, Pierpaolo Peroni e Mirco Porzi, e l’editrice Francesca Silvestri, con letture a cura di Daniela Albanese, del Circolo LaAV Perugia. "Convinti che la letteratura sia strumento efficace per compiere azioni concrete anche nella società civile – dicono i promotori – abbiamo pensato di rovesciare il punto vista, quasi sempre femminile sul tema, e far scrivere gli uomini, rendendoli artefici di un progetto destinato al sostegno e alla tutela di donne vittime di altri uomini".

Sono nati così sei racconti di stili e generi diversi che hanno come protagonista una figura femminile, reale o immaginata, storie di parole non dette, di solitudini, di violenza non nominata e di violenza riconosciuta: storie ordinarie di donne che scelgono di essere ciò che vogliono.