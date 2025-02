Prospettive della Casa di comunità. Conferenza pubblica in Teatro

FABRO E’ in programma sabato mattina alle 10.30 a Fabro Scalo al Teatro comunale la conferenza pubblica sul tema “Prospettive per la Casa della comunità di Fabro e la gestione dei fondi Pnrr Sanità nell’Orvietano“.

All’evento, organizzato dal Comitato Orvietano per la salute pubblica, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Fabro, in vista della prossima apertura della Casa di comunità di Fabro, parteciperà come relatore il professor Marco Ingrosso, sociologo all’Università di Ferrara ed autore del libro “Percorsi verso le case della comunità, proposte e sperimentazioni“.

Interverranno il sindaco Simone Barbanera e l’ingegnere Carlotta Tedeschini, vicepresidente del Cosp e responsabile unico di progetto della Casa della comunità di Reggio Emilia.

L’intervento del professor Ingrosso è sulla principale missione individuata per le Case della comunità all’interno della ristrutturazione del sistema sanitario: la Casa della comunità è un modello di servizio, non un punto di erogazione; ha una popolazione di riferimento, cioè un proprio territorio ed una propria comunità; è orientata alla prossimità dei servizi; non attende il manifestarsi dei problemi ma è proattiva.