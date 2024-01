Prorogata l’apertura a fasce orarie della “Ztl“

TERNI Prorogata l’apertura “natalizia“ della Ztl. Il dirigente comunale alla mobilità ha firmato l’ordinanza che consente l’apertura a fasce orarie della Ztl da oggi al 31 gennaio, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20. Per tutti i veicoli non autorizzati è consentita la sola circolazione senza possibilità di sosta. "Si tratta di un provvedimento che vuole incentivare il commercio in centro - spiega l’assessore comunale alla viabilità, Marco Iapadre - e che si coniuga con il periodo dei saldi. Di fatto è una proroga della precedente ordinanza anche in funzione del diffuso apprezzamento della misura fin qui adottata". Protesta ad alta voce il Comitato Famiglie centro storico da sempre contrario alla riapertura della Ztl, chiedendo un aiuto. "Prendiamo atto delle vostre decisioni e come tutti i giorni della nostra vita andiamo avanti da soli – così il Comitato – . Vi proponiamo nuovamente la possibilità di aiutare anche noi, concedendoci per questo ulteriore periodo di prova l’accesso gratuito a parcheggi blu e sotterranei, al fine di rendere il nostro rientro a casa un po’ più agevole e meno stressante. Ci siamo anche noi".