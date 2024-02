Proposte oltre le proteste: è la Festa degli Agricoltori

S. MARIA DEGLI ANGELI – Non solo proteste, ma anche proposte e soprattutto solidarietà. Tutto pronto per la decima edizione della Festa degli Agricoltori, in programma domani, momento di aggregazione e di condivisioni con fine benefico: quanto raccolto sarà destinato alle attività dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il ritrovo sarà a Santa Maria degli angeli, in via Los Angeles (Area Poste) dove sono previste le iscrizioni e la colazione contadina. Alle 10 ci sarà la benedizione, a seguire, la partenza per l’itinerario francescano nei territori di Assisi e di Bastia. Alle 13 il momento conviviale a Umbriafiere. "Aspettiamo tutti gli agricoltori per una celebrazione che anche quest’anno renderà onore al nostro nobile lavoro con lo stesso orgoglio di appartenenza che la fece nascere dieci anni fa – sottolineano gli organizzatori -. In questo travagliato 2024, il Comitato degli agricoltori tiene ancora più in alto il senso dell’appartenenza attraverso la piena adesione e partecipazione alle manifestazioni di protesta che ci stanno coinvolgendo in problematiche a noi tutti ben note, perchè vissute ogni giorno. Non potevamo che proseguire un appuntamento che non si è fermato nemmeno nei bui anni della pandemia e la nostra celebrazione, promossa da un gruppo di amici - una grande famiglia - non disconosce il valore della nostra lotta di agricoltori. Ripercorreremo le strade francescane con cortei senza appartenenze e l’unica bandiera sarà il tricolore". Una manifestazione, viene ancora rimarcato, che non può mancare e ben si inserisce nell’ambito agricolo per rinnovare l’irrinunciabile amore verso la terra, all’insegna dei valori della solidarietà e dell’amicizia : un momento di unità anche nel sostegno a tutti gli agricoltori italiani ed europei.

Maurizio Baglioni