Proposta di AP in comune Il gruppo consiliare di Alternativa Popolare a Palazzo Spada ha presentato una proposta per utilizzare la canapa a fini di depurazione ambientale a Terni. Uno studio dell'Università di Cambridge ha dimostrato che la canapa è due volte più efficace degli alberi nell'assorbire il carbonio e può aiutare nella lotta alla CO2. La canapa può anche essere utilizzata in vari settori come l'alimentazione, la medicina, la farmaceutica e il tessile. Il progetto può essere finanziato attraverso fondi europei. Le opposizioni hanno criticato la proposta, ma il gruppo consiliare non comprende le loro obiezioni.