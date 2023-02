Propone on-line la vendita di quattro cerchi in lega Truffato dall’acquirente con uno stratagemma

L’abilità dei carabinieri della stazione di Gualdo Tadino, comandati dal maresciallo Simone Mattei, ha consentito di ricostruire una truffa e di denunciare il presunto colpevole. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi. Un gualdese ha inserito in un noto portale di vendite on-line quattro cerchi in lega per autovettura. Presto è stato contattato da un "acquirente". Il quale ha mostrato molto interesse e gli ha chiesto di recarsi al bancomat, "per sbloccare il postagiro" del suo versamento di 500 euro, finalizzato a perfezionare l’acquisto. Il venditore ha eseguito come suggeritogli.

Ma non ci sono stati sviluppi ulteriori: nessuno ha ritirato i suoi 4 cerchi. Così l’uomo s’è rivolto ai carabinieri: i quali gli hanno detto che, come già avvenuto in diversi altri casi, l’acquirente aveva intascato la sostanziosa somma di denaro e fatto perdere le proprie tracce. I militari, però, navigando in internet, si sono messi sulle tracce dell’acquirente, lo hanno identificato, hanno effettuato gli accertamenti bancari. E sono risaliti ad un giovane di 20 anni, residente nel bresciano, lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia in quanto ritenuto presunto responsabile del reato di truffa.

Nello specifico, la truffa è consistita nel convincere la vittima a recarsi al bancomat per verificare, attraverso un’operazione, il pagamento ricevuto: ma il venditore, anziché incassare i 500 euro, li ha versati euro su una carta prepagata in uso alla controparte. Il venditore era stato contattato con un numero di cellulare, risultato poi intestato ad un prestanome senza fissa dimora.