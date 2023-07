Pronto soccorso più ’rapido’ Ambulatorio-codici bianchi prorogato fino al 31 dicembre

Prorogato fino al 31 dicembre "l’ambulatorio per i codici verdi e bianchi", gestito dai medici di medicina generale, che ha portato una forte riduzione dei tempi di attesa al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria (nella foto). E’ quanto emerso nel bilancio dell’attività del nosocomio, nei primi cinque mesi dell’anno, presentata dal direttore generale Andrea Casciari. Avviato l’11 aprile scorso, l’ambulatorio avrebbe dovuto cessare l’attività dopo tre mesi, ma i benefici apportati ai tempi di attesa e non solo hanno portato ad una proroga fino alla fine dell’anno.

"In questi tre mesi di sperimentazione – spiega Casciari – l’ambulatorio ha dato risposte ottime dal punto di vista del servizio offerto alla cittadinanza, permettendo di abbassare i tempi di attesa e di aumentare così il livello delle prestazioni". In particolare è stato calcolato che ogni cento accessi al pronto soccorso, con l’attività di screening dell’ambulatorio sono sei i ricoveri in meno, quindi con un beneficio dell’intera struttura ospedaliera.

Intanto nei primi cinqu emesi dell’anno l’attività del Santa Maria si riporta vicina a quella dei livelli pre-Covid. "I numeri sono in crescita e l’ospedale Santa Maria si appresta a tornare ai livelli pre-Covid in tutti i settori – sottolinea Casciari – Sta aumentando l’attività di alta specialità regionale, sta risalendo l’extraregionale e siamo in linea con i tetti fissati dalla Regione per obiettivi e budget". Il dato dei ricoveri complessivi, sempre nei primi cinque mesi, parla di 38.6 milioni di euro rispetto a 36.6 dello stesso periodo del 2022. "Sul fronte occupazionale, abbiamo aperto concorsi e bandi per tutte le figure professionali – aggiunge il dg Casciari - : dobbiamo fronteggiare anche la carenza di alcuni specialisti, fenomeno questo di carattere nazionale".

