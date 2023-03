"Pronto soccorso, pazienti costretti a contendersi i posti"

"In Pronto soccorso non c’erano più letti e alcune persone sono state fatte scendere e accomodare sulle sedie per far salire altri pazienti: il corridoio era completamente pieno": è la scena che il consigliere Fabio Bellucci (Lista Civica Secondi) ha raccontato durante le comunicazioni nel consiglio comunale di lunedì con un duro intervento attorno alla sua esperienza da testimone oculare: "Ho potuto constatare una situazione vergognosa (non certo dovuta al personale sanitario, che fa il massimo)..", ha esordito. "E’ necessario che chi di dovere prenda atto di quello che sta succedendo", ha aggiunto Bellucci (foto).

Nel preannunciare iniziative in merito, la consigliera Alessandra Forini (Pd) ha proseguito: "C’è veramente un problema molto importante che riguarda l’organizzazione dei servizi sanitari, dove le prestazioni che sono più richieste dai cittadini non vengono assicurate neanche in condizioni di emergenza e ci sono liste di attesa così lunghe da costringere gli utenti a rivolgersi ad altri ospedali, anche molto distanti". Il sindaco Luca Secondi ha garantito che "trattandosi di sanità continueremo nella rivendicazione politica di un’offerta che recuperi livelli di prestazione adeguati nei servizi pubblici, oggi evidentemente in difficoltà nel nostro territorio, non certo per colpa degli operatori. Anche i sanitari infatti _ ha precisato il sindaco _ si trovano di fronte al doppio disagio di svolgere il proprio compito in condizioni complicate e di dover affrontare la frustrazione dei pazienti e dei familiari, che oggettivamente soffrono per certe situazioni". Il capogruppo di Castello Civica Andrea Lignani Marchesani ha rivolto un invito ai colleghi: "Se la sanità non funziona è giusto denunciarlo, ma non ne facciamo un’arma politica, perché non fa bene a nessuno. Ci sono anche dati oggettivi che promuovono l’Umbria a differenza di altre regioni…", ha fatto presente l’esponente della minoranza.