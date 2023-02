"Pronto soccorso di nuovo al collasso"

TERNI "Pronto soccorso (nella foto) di nuovo al collasso", è la denuncia della Fp Cgil. "Nonostante le rassicurazioni del nuovo direttore generale la situazione al pronto soccorso del Santa Maria continua ad essere estremamente complicata: sovraffollamento, personale carente e in affanno, accessi impropri dati anche da un territorio che non fa filtro con liste di attesa interminabili". Così Valentina Porfidi, segretaria Fp Cgil, che sottolinea le difficoltà per l’azienda ospedaliera nel "dimettere quei malati cronici che per mancanza di strutture di accoglienza in grado di fare un minimo di diagnostica e assistenza stazionano per ore e giorni al pronto soccorso o nei letti rimediati nei corridoi". "Nonostante le nostre innumerevoli denunce - prosegue – il problema continua a non essere affrontato in maniera risolutiva. Chiediamo ancora una volta come intenda procedere la Regione con i contratti a tempo determinato di quelle lavoratrici e lavoratori che si sono spesi in questi anni di pandemia e che scadranno a marzo. E quali risposte si intendono dare agli operatori socio sanitari che, dopo oltre un anno tra la domanda e l’espletamento del concorso, non hanno ancora notizie rispetto alla graduatoria"