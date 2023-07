Pronto soccorso chiuso per ’ferie’ E’ polemica

AMELIA Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati) della provincia di Terni e Centro Studi ’Malfatti’ si uniscono al corso di critiche per la chiusura, nei fine settimana di luglio, del pronto intervento dell’ospedale di Amelia, rimasto senza medicop e infermiere, che stanno in ferie. Una decisione, quella dell’Usl, travolta dalle polemiche. Anap "sostiene le ragioni dei cittadini e richiede il ripristino urgente del servizio, che è essenziale soprattutto per le fasce più deboli". "La scelta, infatti, oltre a determinare enormi disagi alla popolazione - aggiunge Anap – contribuisce a sovraccaricare il pronto soccorso dell’ospedale di Terni che deve affrontare una difficile situazione". Il Centro studi "esprime tutta la sua preoccupazione per la chiusura del pronto soccorso ad Amelia per vari giorni a luglio e per tutto agosto", sottolineando peraltro l’aumento sostanzioso dei residenti nel periodo estivo". "Riteniamo una scelta spregiudicata sospendere il servizio in questo periodo – aggiunge il ’Malfatti’ – e soprattutto abbiamo paura che succeda come quando venne sospeso il servizio di guarda medica a Lugnano , che dopo due anni non è stato rittivato. Ci fa preoccupare il silenzio assordante di molte amministrazioni locali del territorio

che vedono ridursi servizi per i cittadini e nulla dicono".