’Pronto intervento sociale’. Anche i nonni in campo

CITTÀ DI CASTELLO – L’attivazione della centrale operativa del pronto intervento sociale, i servizi per combattere la ludopatia, i progetti a favore delle donne vittime di violenza, i fondi per la disabilità e per il 2024 c’è in cantiere una novità: "Il progetto dei nonni civici che coinvolgerà società rionali e pro loco in una risposta di comunità che guarda ai cittadini più piccoli, con servizi pensati per accompagnare l’ingresso e l’uscita da scuola in collaborazione con la Polizia Locale". L’assessore alle politiche sociali Benedetta Calagreti traccia gli obiettivi del nuovo anno e un bilancio di quello appena concluso "che è stato incentrato sull’inclusione sociale, con l’idea che una comunità cresce insieme, se garantisce opportunità e servizi a tutti, senza lasciare indietro nessuno". Tra i progetti attivati c’è il pronto intervento sociale, la centrale operativa rivolta alle persone in grave difficoltà per aiutarle ad affrontare e superare emergenze e imprevisti del vivere quotidiano attiva 24 su 24, per 365 giorni all’anno. "Una sorta di manifesto simbolico dell’impegno dei servizi sociali a Città di Castello e nella vallata, ma anche dell’efficacia della rete socio-sanitaria costruita tra pubblico e privato", ha chiarito l’assessore. Altra questione aperta, la ludopatia: in un territorio come l’Alta valle del Tevere nel quale si stimano mille 600 persone con problemi economici, familiari e psicologici collegati alla dipendenza dal gioco e 104 milioni di euro spesi, un dato più alto della media umbra, "è un traguardo importante anche il nuovo centro di riferimento regionale per il trattamento della ludopatia della Usl Umbria 1". Tra i progetti del Pnrr: per l’autonomia delle persone con disabilità (715 mila euro), per il sostegno alle capacità genitoriali (211 mila euro), altri 330 mila euro per la prevenzione dell’ospedalizzazione.