Pronti i diciotto alloggi a canone concordato

SPOLETO - È in arrivo il bando per l’assegnazione 18 alloggi a canone concordato realizzati dall’Ater nella frazione di San Sabino (foto). I lavori dopo oltre dici anni dalla posa della prima pietra sono terminati e ora si attende solo il rilascio del certificato di agibilità. L’avviso pubblico sarà rivolto alle famiglie residenti nel territorio e l’assegnazione dovrebbe avvenire già da maggio. Gli appartamenti (uno dei quali attrezzato per accogliere persone con ridotte capacità motorie) hanno una superficie compresa tra i 65 e i 90 mq e sono antisismici nonché all’avanguardia nel campo della sostenibilità ambientale, grazie al protocollo d’intesa siglato tra della Regione e l’associazione nazionale industriali del laterizio (Andil). Il progetto, elaborato nell’ambito del piano di offerta abitativa 2008-2009 e volto ad offrire la massima efficienza sia dal punto di vista strutturale che energetico, ha comportato una spesa superiore ai 4 milioni di euro: il "pacchetto" degli interventi effettuati, in particolare, comprende l’isolamento delle pareti, la coibentazione dei tetti e l’installazione di vetri termici. Il tutto, seguendo "nuove tecniche di costruzione" ed utilizzando "infissi e impianti performanti" che consentiranno di abbattere, in termini concreti, i costi legati ai consumi. Inoltre, sono state realizzate diverse opere di urbanizzazione e di sistemazione esterna che hanno permesso di dotare il complesso di un parcheggio esterno, di marciapiedi e di un giardino.